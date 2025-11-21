إعلان

من بنها.. وفاة مهندس مصري وزوجته ورضيعهما في حادث تصادم بالسعودية

كتب : أسامة عبدالرحمن

10:10 م 21/11/2025

الشاب المتوفي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كفر العرب التابعة لمدينة بنها محافظة القليوبية، بعد وفاة المهندس أحمد عبد العليم السيد وزوجته وطفلهما الذي لم يتجاوز سبعة أشهر، إثر حادث تصادم مروع وقع بمدينة مكة المكرمة فى المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما رواه أحد أقارب الأسرة، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى، ما أسفر عن وفاتهم جميعًا في مشهد مؤلم هز مشاعر ذويهم وأصدقائهم.

وعُرف الفقيد بين أهله وأصدقائه بطيبة قلبه وإخلاصه وروحه المرحة، وكان محبوبًا من الجميع سواء في الدراسة أو في الحياة اليومية، وتميز بخفة ظله و"جدعنته" وابتسامته الدائمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وفاة مهندس مصري وزوجته ورضيعهما حادث تصادم بالسعودية قرية كفر العرب بمدينة بنها وفاة المهندس أحمد عبد العليم السيد محافظة القليوبية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- تفاصيل جديدة في ثاني جلسات محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير (صور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرارات عاجلة من وزير التعليم ضد مدرسة "سيدز الدولية"
موعد وتشكيل.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشبيبة القبائل