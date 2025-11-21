من بنها.. وفاة مهندس مصري وزوجته ورضيعهما في حادث تصادم بالسعودية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

خيمت حالة من الحزن الشديد على أهالي قرية كفر العرب التابعة لمدينة بنها محافظة القليوبية، بعد وفاة المهندس أحمد عبد العليم السيد وزوجته وطفلهما الذي لم يتجاوز سبعة أشهر، إثر حادث تصادم مروع وقع بمدينة مكة المكرمة فى المملكة العربية السعودية.

وبحسب ما رواه أحد أقارب الأسرة، فإن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارتهم بسيارة أخرى، ما أسفر عن وفاتهم جميعًا في مشهد مؤلم هز مشاعر ذويهم وأصدقائهم.

وعُرف الفقيد بين أهله وأصدقائه بطيبة قلبه وإخلاصه وروحه المرحة، وكان محبوبًا من الجميع سواء في الدراسة أو في الحياة اليومية، وتميز بخفة ظله و"جدعنته" وابتسامته الدائمة.