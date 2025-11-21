رئيس مدينة شرم الشيخ يشهد افتتاح المؤتمر الدولي التاسع للحد من الغرق

140 متطوعًا يشاركون في حملة "معًا نستطيع" لتنظيف محمية نبق بشرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتح اللواء نادر علام، رئيس مدينة شرم الشيخ، المؤتمر الدولي التاسع للحد من الغرق نائبا عن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، والمقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة.

وأشاد رئيس المدينة، باختيار مدينة شرم الشيخ لإقامة هذا الحدث الدولي، مؤكدا أن المدينة مستعدة لاستقبال كافة الأحداث الدولية، وعلى رأسها الفعاليات الرياضية.

وأوضح أن مدينة شرم الشيخ من المدن السياحية الهامة عالميا، المؤهلة لاستضافة الأحداث المحلية والدولية، كونها تمتلك بنية تحتية متطورة وإمكانات تنظيمية كبيرة تجعلها وجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى.

وأشار إلى أن شرم الشيخ، بما تحتضنه من مشروعات حديثة ومناطق جذب ومرافق خدمية وسياحية عالية المستوى، تضع سلامة المواطنين والزوار على رأس أولوياتها، خاصة في الأنشطة المرتبطة بالبحر والبيئات المائية.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بحضور جراهام فورد، رئيس الاتحاد الدولي للإنقاذ، و ديفيد ميدينجز، ممثل منظمة الصحة العالمية WHO، وكيلي لارسون، ممثلة مؤسسة بلومبيرج الخيرية، وسامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، وعدد من رؤساء الاتحادات من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن قضايا الغرق تعد من القضايا العالمية، لذا تحرص الدولة المصرية على الاهتمام بهذا الملف الهام من خلال تدريب الشباب على الإنقاذ من الغرق.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف هذا الحدث العالمي للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.