المنيا - جمال محمد:

استقبل الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، عددًا من خريجي كلية الهندسة الذين حققوا نجاحات بارزة محليًا ودوليًا، لبحث فرص التعاون المؤسسي، ودعم التحول الرقمي، والتدريب، وريادة الأعمال والابتكار، وذلك ضمن استعدادات الجامعة للاحتفال باليوبيل الذهبي ورؤيتها الاستراتيجية لتعزيز التواصل مع خريجيها المتميزين.

وشملت الزيارات المهندس محمد المصري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tactful AI، أحد أبرز خريجي كلية الهندسة – قسم الهندسة الكهربائية (اتصالات وإلكترونيات) دفعة 2004، تقديرًا لمسيرته الريادية في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، بعد فوز شركته بجائزة رائد الأعمال المصري (EEA) كأفضل شركة متخصصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتقع الشركة في مدينة كامبريدج بالمملكة المتحدة، وتعد من الشركات الرائدة في تطوير حلول إدارة تجربة العملاء والتفاعل الرقمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتخدم عددًا من كبرى العلامات التجارية محليًا ودوليًا.

كما استقبل فرحات المهندس حسين درويش، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمجاد تكنولوجي للاستثمار الصناعي، أحد خريجي قسم الهندسة الكهربائية دفعة 2014، وهو نموذج ناجح في مجالات الحلول الذكية، وإدارة الطاقة، وتطبيقات المدن والمباني الذكية.

حضر اللقاءات الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور ياسر رفعت، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسام رمضان، مدير مكتب التعاون الدولي، والدكتور وليد مكرم، المدير التنفيذي لمركز تكنولوجيا المعلومات.

وأكد رئيس الجامعة اعتزاز جامعة المنيا بخريجيها الذين يمثلون نماذج مُلهمة للأجيال الجديدة، مشيرًا إلى حرص الجامعة على الاستفادة من خبراتهم في دعم التحول الرقمي، وبناء كوادر قادرة على المنافسة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والابتكار، وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور مصطفى محمود إلى أن هذه اللقاءات تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز الشراكة مع خريجيها المتميزين، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، وترسيخ ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، بما يدعم مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

وشملت اللقاءات بحث إبرام بروتوكول تعاون استراتيجي مع شركة Tactful AI لتطوير البوابة الإلكترونية للجامعة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يوفر تجربة رقمية متكاملة ويعزز كفاءة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي متخصصة للطلاب، ودعم مشروعات التخرج بكليتي الهندسة والحاسبات والمعلومات، وتنظيم محاضرات وورش عمل تقنية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والأمن السيبراني.

كما جرى الإعلان عن مجالات التعاون مع شركة أمجاد تكنولوجي، التي تشمل تدريب الطلاب، ودعم مشروعات التخرج والابتكار، وتوظيف الخريجين المتميزين، والمساهمة في تطوير المعامل والمناهج، إلى جانب دراسة تنفيذ مشروع متكامل لإدارة الطاقة الذكية بمباني الجامعة، دعمًا لأهداف الاستدامة وترشيد الاستهلاك.

ومن جانبهم، أعرب ضيوف الجامعة عن فخرهم بالانتماء لجامعة المنيا، مؤكدين أن دراستهم بها شكلت حجر الأساس لمسيرتهم المهنية، واستعرضوا نجاحاتهم في تأسيس شركات تخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم، ويعمل بها مئات المهندسين، محققة معدلات نمو استثنائية.

وعلى هامش اللقاءات، احتفت كلية الهندسة بخريجيها المتميزين من خلال احتفالية بعنوان "رواد الأعمال وخريجو كلية الهندسة"، تضمنت عددًا من الندوات وورش العمل التي عرضت نماذج ناجحة لمشروعات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحلول الذكية لإدارة الطاقة، والعدادات الذكية، وأنظمة إدارة المدن والمباني الذكية، بحضور واسع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.