مياه القناة ترفع جاهزيتها لتأمين الخدمات خلال انتخابات النواب

كتب : أميرة يوسف

03:41 م 21/11/2025

اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة رفع درجة الاستعداد في جميع مواقع العمل التابعة لها بمحافظات الإسماعيلية وبورسعيد والسويس، لضمان استدامة تقديم خدمات المياه والصرف الصحي بشكل منتظم خلال فترة انتخابات مجلس النواب المقررة يومي 24 و25 نوفمبر 2025.


وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين وضمان استمراريتها، مع سرعة التعامل مع أي مشكلات قد تطرأ في الشبكات أو المحطات.

وأكد اللواء أحمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات، واستمرار العمل بنظام الورديات في كل المواقع التابعة للشركة خلال فترة الانتخابات، مع تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم للاطمئنان بشكل مستمر على سير العمل والتعامل الفوري مع أي مشكلات.

كما أصدر رئيس الشركة تعليماته لجميع القطاعات الجغرافية والمناطق بمتابعة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، وخاصة المشكلات المتعلقة بظهور الطفوحات في الشوارع أو نوعية المياه وجودتها.

وتتلقى الشركة البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (125).

