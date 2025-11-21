ضبط مستوصف غير مرخص تديره سيدة تنتحل صفة طبيب

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى شمال المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملة، التي شارك فيها جهاز حماية المستهلك، عن ضبط مستوصف طبي غير مرخص يضم عدة تخصصات، منها الباطنة والأشعة والتحاليل والرمد. وتبين أن المستوصف تديره سيدة حاصلة على مؤهل اقتصاد منزلي، تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة وصفات علاجية دون امتلاك أي مؤهلات طبية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.