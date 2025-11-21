إعلان

ضبط مستوصف غير مرخص تديره سيدة تنتحل صفة طبيب

كتب : حمدي سليمان

01:15 م 21/11/2025

ديوان عام محافظة بني سويف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز الواسطى شمال المحافظة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

أسفرت الحملة، التي شارك فيها جهاز حماية المستهلك، عن ضبط مستوصف طبي غير مرخص يضم عدة تخصصات، منها الباطنة والأشعة والتحاليل والرمد. وتبين أن المستوصف تديره سيدة حاصلة على مؤهل اقتصاد منزلي، تقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرضى وكتابة وصفات علاجية دون امتلاك أي مؤهلات طبية.

جرى تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مديرية صحة بني سويف المنشآت الطبية الخاصة بني سويف جهاز حماية المستهلك مستوصف طبي غير مرخص

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
انطلاق التصويت غدًا.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية
مجانا.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم