إعلان

مصرع سيدة دهسًا أسفل عجلات قطار الأقصر

كتب : محمد محروس

02:06 ص 21/11/2025

حادث قطار في الأقصر - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات أحد القطارات أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمزلقان "القراريش" بمنطقة وسط مدينة الأقصر.

الواقعة بدأت بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من غرفة عمليات النجدة، استجابةً لبلاغ الأهالي حول الحادث.

انتقلت القوات الأمنية لفحص البلاغ، حيث تبين أن القطار صدم الضحية أثناء عبورها المزلقان، مما أدى لوفاتها فورًا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حوادث الأقصر مزلقان القراريش سكة حديد مصر أخبار الأقصر مصرع سيدة حوادث القطارات

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة