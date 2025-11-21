لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها، إثر تعرضها للدهس أسفل عجلات أحد القطارات أثناء محاولتها عبور شريط السكة الحديد بمزلقان "القراريش" بمنطقة وسط مدينة الأقصر.

الواقعة بدأت بإخطار تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر من غرفة عمليات النجدة، استجابةً لبلاغ الأهالي حول الحادث.

انتقلت القوات الأمنية لفحص البلاغ، حيث تبين أن القطار صدم الضحية أثناء عبورها المزلقان، مما أدى لوفاتها فورًا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي ووضعه تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.