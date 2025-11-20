إعلان

إصابة 18 شخصًا في تصادم على طريق "بلبيس -السلام"

كتب : ياسمين عزت

04:45 م 20/11/2025

تصادم-أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد طريق "بلبيس- السلام" بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا مروعًا، بعدما اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس يقل 26 راكبًا، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة.

بدورها، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم التعامل السريع مع الموقف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعملت فرق المرور على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب التصادم، وسط ترجيحات بأن الشبورة المائية الكثيفة لعبت دورًا في الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اصابة اشخاص حوادث الطرق حادث تصادم حادث سير الشرقية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة