إصابة 18 شخصًا في تصادم على طريق "بلبيس -السلام"

شهد طريق "بلبيس- السلام" بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، حادثًا مروريًا مروعًا، بعدما اصطدمت سيارة نقل بأتوبيس يقل 26 راكبًا، ما أسفر عن إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة.

بدورها، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع التصادم، حيث تم التعامل السريع مع الموقف ونقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وعملت فرق المرور على رفع آثار الحادث من الطريق وإعادة حركة السير لطبيعتها، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم، وبدأت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد أسباب التصادم، وسط ترجيحات بأن الشبورة المائية الكثيفة لعبت دورًا في الحادث.