غدًا.. انطلاق عرض الليلة الكبيرة في المنيا

تنطلق غدًا الجمعة الموافق 21 نوفمبر، تحت رعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال في مرحلته السادسة بمحافظة المنيا، والتي تنظمها وزارة الثقافة ممثلة في البيت الفني للمسرح، بالتعاون مع مختلف قطاعات الوزارة.

وتشهد الفعاليات تقديم عرض العرائس “الليلة الكبيرة” بالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس، إلى جانب تنظيم معارض للفنون التشكيلية والكتب، وورش فنية متنوعة، على أن تستمر الأنشطة حتى 25 نوفمبر في عدد من القرى والمراكز بالمحافظة.

ويتضمن المشروع تقديم عروض وفعاليات فنية في عدد من القرى والمواقع الثقافية والتعليمية، من بينها أبيوها والمعصرة وأطسا البلد، إضافة إلى عروض بجامعة الأزهر فرع المنيا ومسرح جامعة المنيا، بهدف وصول الفنون إلى أوسع شريحة ممكنة من المواطنين، وخاصة الشباب.

ويأتي ذلك استكمالًا لاستضافة محافظة المنيا للعديد من المبادرات والمشروعات الإبداعية التي تسهم في نشر الثقافة وتعزيز المشاركة المجتمعية، ضمن فعاليات اختيار المنيا عاصمة للثقافة والفنون لعام 2025، تتويجًا لمكانتها التاريخية والفنية، ودورها في دعم الحركة الثقافية وإتاحة الفنون لجميع فئات المجتمع.