اختناقات بسبب العروض.. تدافع داخل مول شهير بالمنصورة يسقط ضحايا

كتب : رامي محمود

02:03 م 20/11/2025
تسبب تدافع المواطنين داخل مول شهير بمدينة المنصورة في إصابة 2 بحالة اختناق نتيجة العروض المقدمة داخل المول على الادوات والمفروشات المنزلية وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان اللواء عصام الدين هلال، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حالات اغماء واختراق بين عدد من المواطنين نتيجة التدافع والتزام داخل مول شهير بنطاق دائرة القسم.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة وسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إقامة مول شهير عروض على الادوات المنزلية والمفروشات مما تسبب في زحام شديد ونتيجة التدافع أصيبت سيدتان وهم :"ريهام محمد محمد سعد 27 سنه, مقيمة تيره مركز نبروه

ومصابة بحالة إغماء، سحر عوض الششتاوي المنشاوي 55 سنه مقيمة مركز نبروه ومصابة بحالة اغماء.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بالمنصورة لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيديو قد يعجبك:



