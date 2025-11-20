إعلان

محافظ أسوان: التصالح في مخالفات البناء أولوية قصوى

كتب : إيهاب عمران

01:23 م 20/11/2025

لواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان

أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها يأتي ضمن أهم أولويات المرحلة الحالية.

وشدد المحافظ على أهمية هذا الملف لدوره "الحيوي في حماية حقوق المواطنين وتنظيم النمو العمراني والتصدي للعشوائية في البناء".

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 نوفمبر الجاري.

وأشار كمال إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بسرعة إنهاء الإجراءات، حيث وصل إجمالي الطلبات في أسوان إلى 30 ألفًا و 734 ملفًا، تم البت في 29 ألفًا و 755 طلبًا منها، بنسبة إنجاز بلغت 96.8%.

وشدد على أن التصالح يتم فقط على المخالفات التي تم رصدها قبل تاريخ 17 أكتوبر 2023، والهدف ليس فقط تقنين الأوضاع، بل إرساء قواعد جديدة للتنمية العمرانية المنظمة.

وناشد المحافظ المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح والاستفادة من فترة المد الجديدة، مؤكداً أن المحافظة حريصة على التيسير وتقديم كل سبل الدعم لضمان إنهاء الإجراءات بسهولة ويسر، استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية.

محافظة أسوان

محافظ أسوان مخالفات البناء أولوية قصوى

