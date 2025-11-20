سقف الحمام بينقط.. مقتل عامل وإصابة شقيقه بعقار في الإسكندرية

قُتل عامل بمحل ألبان بـ 4 طعنات بسكين وأصيب شقيقه على يد جارهما بسبب عدم إصلاحهما تسريب المياه من سقف الحمام أعلى شقته بعقار بشارع الإمام الرفاعي بمنطقة الرمل بالإسكندرية.

المتهم له سجل جنائي

كان قسم شرطة الرمل ثان تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من الأهالي يفيد وقوع مشاجرة بين سائق وعامل وشقيقه بعقار بدائرة القسم، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المدعو "زكي.ع.ز" 36 سنة، سائق، مسجل وله معلومات جنائية، وكل من "إبراهيم.م.إ" 20 سنة، عامل بمحل ألبان، وشقيقه "مصطفى"، 17 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي.

وتوصلت التحريات إلى أن الطرفين جيران، إذ يقيم المتهم في الطابق الثاني، والمجني عليهما في الطابق الثالث بعقار بشارع الإمام الرفاعي متفرع من شارع المواسير، ووجود خلافات بينهما بسبب تسريب مياه من حمام شقة المجني عليهما على شقة المتهم.

4 طعنات في القلب والرئة والرقبة

وحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين المجني عليهما والمتهم أمام شقته بالطابق الثاني بعدما طالبهما بإصلاح تسريب المياه من الحمام طعن خلالها المتهم العامل بـ 4 طعنات من سكين صغير الحجم في الرئة والقلب والرقبة، ما أسفر عن مقتله، فيما أصيب شقيقه بجرح قطعي باليد اليمنى.

القبض على المتهم

ألقي القبض على المتهم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.