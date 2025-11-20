إعلان

تحرير 9 محاضر في حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة

كتب : رامي محمود

12:10 م 20/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حملة تفتيشية (1)
  • عرض 4 صورة
    حملة تفتيشية (2)
  • عرض 4 صورة
    حملة تفتيشية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كلّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، وبالتنسيق مع مديرية التموين، بتشكيل لجنة للتفتيش على المخابز للوقوف على الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات .

وأكد المحافظ، أن هذه الحملات تأتي استجابة للشكاوى التي رصدها فريق المتابعة على الصفحة الرسمية للمحافظة ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا.

وقامت الحملة بالمرور على 25 مخبزًا في قرى مركز وبندر المنصورة، شملت: الدنابيق، وشاوة، وكوم الدربي، ومناطق جديلة وشارع قناة السويس وقولونجيل بمدينة المنصورة.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر إثبات حالة، كانت على النحو التالي، 5 محاضر لنقص وزن الرغيف (9 جرامات)، محضران لعدم وجود قائمة بيانات، محضر للتصرف في 7 شيكارات دقيق، محضر لعدم نظافة أدوات العجين، كما رصدت الحملة عددًا من المخابز المطابقة للمواصفات من حيث وزن الرغيف وجودته وحسن معاملة الجمهور.

شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.ش

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرير 9 محاضر حملة تفتيشية المنصورة

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة