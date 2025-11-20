تحرير 9 محاضر في حملة تفتيشية على 25 مخبزًا بالمنصورة

كلّف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، وبالتنسيق مع مديرية التموين، بتشكيل لجنة للتفتيش على المخابز للوقوف على الالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات .

وأكد المحافظ، أن هذه الحملات تأتي استجابة للشكاوى التي رصدها فريق المتابعة على الصفحة الرسمية للمحافظة ومنصات التواصل الاجتماعي، والذي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى وفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها فورًا.

وقامت الحملة بالمرور على 25 مخبزًا في قرى مركز وبندر المنصورة، شملت: الدنابيق، وشاوة، وكوم الدربي، ومناطق جديلة وشارع قناة السويس وقولونجيل بمدينة المنصورة.

أسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر إثبات حالة، كانت على النحو التالي، 5 محاضر لنقص وزن الرغيف (9 جرامات)، محضران لعدم وجود قائمة بيانات، محضر للتصرف في 7 شيكارات دقيق، محضر لعدم نظافة أدوات العجين، كما رصدت الحملة عددًا من المخابز المطابقة للمواصفات من حيث وزن الرغيف وجودته وحسن معاملة الجمهور.

شارك في الحملة كل من الدكتور أحمد العيسوي من إدارة الرقابة التموينية بمديرية التموين، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.ش