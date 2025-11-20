تموين القليوبية: سكر ناقص الوزن وتحرير 20 مخالفة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

واصلت مديرية التموين بمحافظة القليوبية، تنفيذ حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، وبمتابعة من المهندسة أمل عبد القوي وكيل المديرية.

وفي هذا السياق، شنت إدارة تموين كفر شكر حملة مشتركة مع الطب البيطري استهدفت مستودعات الغاز ومحال الجزارة، وأسفرت عن تحرير 6 مخالفات تموينية متنوعة، أبرزها عدم الإعلان عن الأسعار في عدد من الأنشطة مثل مستودعات الغاز والمطاعم والسوبر ماركت ومحلات السجائر.

كما قامت إدارة تموين طوخ بحملة تفتيش على الأسواق، تمكنت خلالها من ضبط نصف طن من السكر الحر المعبأ ناقص الوزن، وتم تحرير محضر رقم 32609 جنح طوخ، إضافة إلى فحص شكوى واردة عبر بوابة الشكاوى الحكومية ضد إحدى محطات الوقود والتنبيه بضرورة الالتزام بالقرارات المنظمة.

وفي بنها، أسفرت الحملة عن تحرير 14 مخالفة شملت 7 مخالفات لغلق محلات خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن، و7 مخالفات أخرى لعدم توافر قائمة بيانات لدى البدالين التموينيين.

وتؤكد مديرية التموين بالقليوبية استمرارها في تنفيذ حملات رقابية مفاجئة وصارمة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لأي محاولة للتلاعب بالأسعار أو السلع داخل الأسواق.