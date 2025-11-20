قرارات مهمة لمجلس خدمة المجتمع بجامعة الإسكندرية -صور

بالصور- تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

أصدر مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة، عدداً من القرارات المهمة الهادفة إلى تطوير المنظومة البيئية والمجتمعية.

ووجهت نائب رئيس الجامعة، بإطلاق مبادرة موجهة لربات البيوت من خلال تنظيم دورات تدريبية داخل مركز خدمة المجتمع بهدف تقليل الفجوة التكنولوجية بين الأجيال وتمكين الأمهات من مواكبة التطورات الرقمية الحديثة.

واستعرض المجلس مقترح تشكيل لجنة مركزية للسلامة والصحة المهنية برئاسة الدكتور فهمي شارل، الأستاذ المتفرغ بالمعهد العالي للصحة العامة، تتولى وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات السلامة والوقاية وتقييم المخاطر وتطوير برامج السلامة والفحص الدوري للمعدات والأجهزة.

إعادة تدوير المخزون الراكد بالكليات

ووافق المجلس على تشكيل لجنة متخصصة للتخلص من المخزون الراكد بالكليات "الكُهنة"، من خلال وضع آلية منظمة لعمليات التكهين تشمل التقييم الفني والمالي للأصناف، مع دراسة إمكانية إعادة تدوير بعض المواد بما يدعم جهود الاستدامة البيئية.

وقرر المجلس تعيين الدكتور صلاح سليمان، الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ومنسق مقرر القضايا المجتمعية، عضواً من الخارج بمجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عامين، فضلًا عن الموافقة على المقترح الخاص بالضوابط المنظمة لإقامة المعارض الخيرية غير الهادفة للربح داخل الكليات بما يحقق أكبر منفعة للطلاب.

أنشطة متنوعة لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة

ووفقًا لبيان صادر عن الجامعة، اليوم الخميس، استعرض المجلس التقرير المقدم من المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة، حول الأنشطة التي تنفذها الوحدة من فعاليات وورش عمل وندوات وأفلام توعوية، إضافة إلى مشاركتها في القوافل المجتمعية لتقديم التوعية والدعم النفسي للطلاب والأهالي.

تمكين ودعم الطلاب ذوي الهمم

وأضاف البيان أنه جرى مناقشة نتائج مبادرة "نحو بيئة آمنة" التي تهدف إلى حماية الإنسان والحيوان وتعزيز التوازن البيئي داخل الحرم الجامعي، وتنفيذ المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع الجامعي، وتوفير التجهيزات المناسبة لهم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وإشراكهم في مختلف الأنشطة الطلابية.