مصرع شابين في انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

11:32 م 02/11/2025

مستشفى سمسطا المركزي

بني سويف - حمدي سليمان:

لقي شابان مصرعهما، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب دراجة بخارية كانا يستقلانها على الطريق الرابط بين قرية الشنطور ومدينة سمسطا، جنوب غربي محافظة بني سويف.

كانت مديرية أمن بني سويف قد تلقت إخطارًا بالحادث، وتبين أن المتوفيين هما "حسام.م.ف.ع"، ونجل عمومته "جابر.س.ج.ع"، وكلاهما يبلغ من العمر 18 عامًا.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إعلان

