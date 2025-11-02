محافظ أسوان يقود جولات لضبط الأسواق وتثبيت أسعار السلع (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

قاد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولة ميدانية لمتابعة مستوى الخدمات وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإحكام الرقابة على الأسواق.

تفقد المحافظ عددًا من المخابز البلدية والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت، حيث اطمأن على انتظام سير العمل وجودة الخبز وتوافر السلع الغذائية بأسعار ثابتة ومخفضة، والتزام التجار بالتسعيرة الرسمية.

ووجه كمال بتشديد الرقابة الميدانية للتصدي لأي محاولات للتلاعب أو رفع الأسعار، خاصة عقب تحريك أسعار الوقود الأخيرة. وأكد أن الأجهزة التنفيذية تعمل بالتعاون مع مديرية التموين والغرف التجارية والقطاع الخاص للحفاظ على استقرار الأسواق ومنع استغلال المواطنين، وضمان توافر السلع الاستراتيجية السبع التي حددها مجلس الوزراء بكميات كافية.

وشدد محافظ أسوان على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لضبط المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بهدف تعزيز ثقة المواطنين في الإجراءات الرقابية وتحقيق الاستقرار الكامل في الأسواق.