بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 8 أشخاص، اليوم الأحد، بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ - دسوق في نطاق مركز كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، إخطارًا بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر الشيخ - دسوق قبالة مصرف سالم، فيما جرى توجيه 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين، إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى الإسعافات اللازمة.

وتبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من " "ياسمين.م.م"، 39 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"فارس.ا.أ.ا"، 19 عامًا، مصابًا كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"على.خ.ع"،21 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"ماهر.ح.ا"، 55 عامًا، مصابًا بكسر في الذراع الأيمن.

وأصيبت "فاطمة.م.ا"، 33 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"سلمى.ر.ا"، 18 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"أسماء.ر.أ"، 18 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، و"محمد.ر.ا"، 22 عامًا، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.