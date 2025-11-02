طعنة في الرقبة.. إحالة فران متهم بقتل عامل إلى جنايات الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

قررت النيابة العامة بالإسكندرية إحالة فران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لعامل طعنًا بسلاح أبيض داخل الشقة سكنه بمنطقة الرمل.

ترجع وقائع القضية رقم 22375 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد العثور على جثة المجني عليه داخل الشقة سكنه.

وتوصلت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهم "م.م.أ" فران، والمجني عليه "م.م.م" عامل، فبيت العزم وعقد النية على الانتقام منه، وأعد سلاح أبيض "سكين".

وبحسب التحقيقات، توجه المتهم إلى محل إقامة المجني عليه ونشب بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة سدد خلالها المتهم طعنتين للمجني عليه في الرقبة والكتف ما أدى إلى وفاته.

وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي، أن وفاة المجني عليه ترجع إلى إصابته بالعنق بما أحدثته من قطع بالأوعية الدموية الرئيسية بيسار العنق والقصبة الهوائية ونزيف دموي.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل ثان، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.