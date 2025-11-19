ضبط خريجة اقتصاد منزلي تنتحل صفة طبيبة بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر بجرجا تمكنت من توجيه ضربة رقابية قوية ضد عدد من المخالفات الصحية.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، مدير إدارة العلاج الحر، وبمتابعة الدكتور جمال عبد الناصر، مدير الإدارة الصحية بجرجا، والدكتور محمد فقير، مشرف المنطقة.

وأفادت الحملة بضبط خريجة اقتصاد منزلي تدير مركز علاج طبيعي، وتنتحل صفة طبيبة تغذية علاجية بهدف خداع السيدات الباحثات عن فقدان الوزن، حيث كانت تقدم جلسات للتخسيس وعلاج النحافة، وتصرف أدوية وتقدم استشارات غذائية دون أي مؤهلات طبية، في مخالفة صريحة للقانون.

وأوضحت مديرية الصحة بسوهاج في بيانها أن فريق التفتيش، الذي ضم الدكتور الهيثم الملثم والدكتور مينا جلال، مفتشي العلاج الحر بجرجا، تمكن من ضبط المركز بداخله أدوية مجهولة المصدر معدة للبيع، وذلك بالتنسيق مع مفتشي هيئة الدواء المصرية، وتم التحفظ على المضبوطات وإحالة الواقعة إلى قسم شرطة جرجا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أن مديرية الصحة بسوهاج مستمرة في حملاتها الرقابية المكثفة لحماية صحة المواطنين، والتصدي لأي محاولات لتقديم خدمات طبية بدون ترخيص أو خارج الإطار القانوني، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المواطنين أو تهدد الصحة العامة.