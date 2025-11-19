نائب محافظ الدقهلية يناقش مع رؤساء المدن منظومة النظافة والتجميل (صور)

الدقهلية - رامي محمود:

عقد الدكتور أحمد العدل، نائب محافظ الدقهلية، اجتماعًا بحضور اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري، السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات المعنية.

تابع نائب المحافظ خلال الاجتماع عرضًا تقديميًا استعرض من خلاله جهود الوحدات المحلية في المراكز والمدن والأحياء، وركز العرض على معايير التقييم المباشرة، والتي شملت منظومة النظافة ورفع المخلفات والأتربة، وأعمال التجميل والتطوير مثل تطوير الميادين، تقليم وتهذيب الأشجار، ودهان الجزر الوسطى والأرصفة، بالإضافة إلى البنية التحتية والخدمات، ممثلة في أعمال تركيب وصيانة كشافات الإنارة العامة.

كما تابع نائب المحافظ والحضور تقريرًا مفصلًا عن أعمال منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وما تم إنجازه من مشروعات في هذا الإطار، وكذلك المشروعات الجاري تنفيذها، لضمان تحقيق المستهدفات المرجوة من المسابقة.

وكان محافظ الدقهلية قد أكد على الضوابط الرئيسية للمسابقة، والتي تشمل متابعة منظومة النظافة بشكل مستمر على مدار الساعة، ورفع أية تراكمات للمخلفات أولًا بأول، والحفاظ على المظهر الحضاري من خلال تطوير الميادين، تقليم الأشجار، ودهان الأرصفة والجزر الوسطى، وضمان كفاءة الخدمات الأساسية مثل تركيب وصيانة كشافات الإنارة العامة.