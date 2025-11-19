بالأسماء.. 7 مصابين في تصادم مروّع على الطريق الزراعي بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من مدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية و7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى "تمانية". وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

- حسن جمال سعد، 30 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، وجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر، وجرح قطعي أسفل الركبة اليسرى بطول حوالي 10 سم.

- رجب شعبان حمادة، 50 عامًا، بجروح متفرقة بالساقين وكدمة أسفل العين اليمنى.

- مجدي رياض صبري، 42 عامًا، باشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى وما بعد الارتجاج.

كما أصيب كل من:

- عماد الطيب إبراهيم، 50 عامًا، باشتباه خلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

- صلاح عبد العزيز حسن، 60 عامًا، بجروح في الرأس والركبة، وكسر مضاعف بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج.

- هاني رزق حسن، 40 عامًا، باشتباه كسر مضاعف بالذراع الأيمن وما بعد الارتجاج.

- صلاح سعيد حسن السيد، 30 عامًا، باشتباه كسر في الحوض والركبة اليمنى وجرح في الجبهة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.