إعلان

بالأسماء.. 7 مصابين في تصادم مروّع على الطريق الزراعي بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

05:55 م 19/11/2025

إسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب 7 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من مدخل قرية القناوية التابعة لمركز أبو حمص في محافظة البحيرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية و7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وقوع تصادم بين سيارة نقل وأخرى "تمانية". وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

- حسن جمال سعد، 30 عامًا، باشتباه كسر في الفخذ الأيمن، وجرح قطعي أعلى الحاجب الأيسر، وجرح قطعي أسفل الركبة اليسرى بطول حوالي 10 سم.

- رجب شعبان حمادة، 50 عامًا، بجروح متفرقة بالساقين وكدمة أسفل العين اليمنى.

- مجدي رياض صبري، 42 عامًا، باشتباه كسر مضاعف بالساق اليسرى وما بعد الارتجاج.

كما أصيب كل من:

- عماد الطيب إبراهيم، 50 عامًا، باشتباه خلع في الكتف الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم.

- صلاح عبد العزيز حسن، 60 عامًا، بجروح في الرأس والركبة، وكسر مضاعف بالساقين، واشتباه ما بعد الارتجاج.

- هاني رزق حسن، 40 عامًا، باشتباه كسر مضاعف بالذراع الأيمن وما بعد الارتجاج.

- صلاح سعيد حسن السيد، 30 عامًا، باشتباه كسر في الحوض والركبة اليمنى وجرح في الجبهة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسعاف الطريق الزراعي حادث تصادم مركز أبو حمص مستشفى كفر الدوار العام النيابة العامة إصابة 7 أشخاص

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة