شهد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية للمنتدى التعليمي حول “تعزيز التحصيل الدراسي لدى الأطفال”، والذي يأتي ضمن تنفيذ نموذج “المدارس الآمنة” بالتعاون بين ديوان عام المحافظة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية، بهدف تعزيز سلامة الطلاب وتحسين بيئة التعلم داخل المدارس.



جاء ذلك بمشاركة الدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين، مدير الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي والتعليم المجتمعي والمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، والدكتورة نادية محمد، نائب مدير هيئة إنقاذ الطفولة ومدير البرامج بالهيئة، وأسماء عبد الجابر، مدير مكتب هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا .



وأكد محافظ المنيا أن الشراكة مع هيئة إنقاذ الطفولة تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة، مشيراً إلى أن المنتدى يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج للأطفال وبناء أجيال قادرة على الإبداع والمنافسة.



وأضاف كدواني أن المحافظة ستواصل دعم البرامج والمبادرات الهادفة إلى تطوير العملية التعليمية وتحسين بيئة التعلم، مشيراً إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية يعكس قوة الشراكة بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وأن تعليم الأطفال وأمانهم يأتى على رأس أولويات المحافظة، مع التوسع في تعميم نموذج “المدارس الآمنة” خلال الفترة المقبلة.



من جانبها، أوضحت الدكتورة نادية محمد أن هيئة إنقاذ الطفولة تعمل منذ أكثر من 100 عام في نحو 120 دولة، وفق استراتيجيات تركز على حماية الأطفال، وتوفير تعليم عادل وآمن لهم، والحد من جميع أشكال الإساءة.



وأضافت أن جهود الهيئة في المنيا تستهدف تعزيز الأمان داخل المدارس، وتحسين البيئة التعليمية، وتقليل فجوات التعلم، مع رفع شعار: “لا تساعد الأطفال على التكيف بل اجعلهم يختارون عوالمهم”.



كما أكدت الدكتورة فاطمة الزهراء عز الدين أن استراتيجية توفير بيئة تعليمية آمنة تمثل أحد أهم محاور تطوير التعليم بالمحافظة، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية لمكافحة التسرب تعمل على حصر المتسربين من التعليم وإنشاء فصول جديدة في المناطق النائية بالتعاون مع المجتمع المدني، إلى جانب غرس القيم الأخلاقية التي تُسهم في بناء جيل قادر على النهوض بالأمة.



وفي ختام المنتدى، استعرضت أسماء عبد الجابر، أبرز نتائج تطبيق نموذج “المدارس الآمنة”، موضحة أنه جرى تنفيذ المشروع في 31 مدرسة بمراكز المنيا وأبو قرقاص وملوي، واستفاد منه أكثر من 32 ألف طفل.



وشمل التنفيذ تجهيز 31 ملعبًا آمنًا، وتطوير مرافق 200 فصل لرياض الأطفال، وتوفير 5000 تختة مدرسية، وتنفيذ 16 قافلة طبية لدعم صحة الأطفال.



وأضافت عبد الجابر أنه تم تمكين 316 أخصائيًا نفسيًا و24 أخصائيًا اجتماعيًا، وتدريب أكثر من 300 معلم، ورفع وعي 16 ألف ولي أمر بأساليب التربية الإيجابية، إلى جانب تدريب 600 معلم على إدارة الصف، وتفعيل صناديق الشكاوى داخل المدارس، مما أدى إلى تحقيق تحسن أكاديمي بنسبة 86.31%، بالإضافة إلى تنفيذ 284 مشروعًا اقتصاديًا صغيرًا لدعم الأسر الأكثر عرضة لخطر التسرب، مع استمرار التعاون بين هيئة إنقاذ الطفولة ومحافظة المنيا لتوسيع نطاق تطبيق النموذج في مدارس جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن استدامة النتائج وتحسين جودة العملية التعليمية.



وحضر المنتدى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم: صابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومندى عكاشة، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس أحمد عثمان، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نجاح التلاوي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتورة رشا مهدي عضو لجنة الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، فاطمة الزهراء علي، مدير إدارة المرأة والأمومة والطفولة.