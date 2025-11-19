المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن تحقيق الجامعة لمراكز متقدمة على المستويين المحلي والعالمي في عدد من التخصصات الاستراتيجية، وذلك ضمن نتائج التصنيف العالمي للموضوعات الأكاديمية (Global Ranking of Academic Subjects) لعام 2025، الصادر عن تصنيف شنغهاي الأكاديمي (ARWU)، أحد أبرز المؤشرات الدولية التي تُقيِّم جودة البحث العلمي ومستوى الأداء الأكاديمي على مستوى جامعات العالم.

وحققت الجامعة ثلاثة إنجازات رئيسية في تخصصات بارزة وحيوية، وتصدّرت جامعة المنيا الجامعات المصرية محليًا في تخصص علوم وهندسة الطاقة (Energy Science & Engineering) واحتلت موقعًا متقدمًا ضمن الفئة العالمية (201–300)، إلى جانب تقدمها في تخصص الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) الذي جاءت فيه ثانيًا محليًا وضمن الفئة العالمية (301–400).

كما واصلت جامعة المنيا تميزها في تخصص الصيدلة والعلوم الصيدلانية محققة المركز الثالث محليًا ووجودها ضمن الفئة العالمية (301–400)، وذلك وفق نتائج تصنيف شنغهاي (GRAS 2025)، أحد أدق التصنيفات الدولية وأكثرها اعتمادًا في قياس جودة البحث العلمي ومخرجاته.

وأكد الدكتور عصام فرحات أن تصدّر جامعة المنيا لتخصص علوم وهندسة الطاقة، وتقدمها في مجالي الذكاء الاصطناعي والصيدلة، يُعد إنجازًا استراتيجيًا يعكس قوة منظومتها البحثية وقدرتها على المنافسة في أكثر التخصصات العلمية تأثيرًا على الساحة العالمية، موضحًا أن هذه المجالات تمثل المحرك الرئيسي للابتكار والتنمية المستدامة، وأن تميز الجامعة فيها يُعد شهادة دولية على جودة أبحاثها وريادتها الأكاديمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذا التقدم يُجسد ثمرة جهود الباحثين وتميزهم، وأن الجامعة تواصل العمل وفق رؤية واضحة لترسيخ موقعها محليًا ودوليًا، وتعزيز دورها في إنتاج المعرفة الداعمة للاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات المجتمع، ودعم مكانة مصر على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي.

ويُعد تصنيف شنغهاي (ARWU) واحدًا من أدق التصنيفات العالمية، لاعتماده على معايير موضوعية صارمة تُركز على جودة النشر العلمي، ومعدلات الاستشهاد، والتأثير البحثي، ويؤكد تقدم جامعة المنيا في هذا التصنيف قوة مخرجاتها البحثية وفاعلية استراتيجياتها العلمية، بما يعزز حضورها الأكاديمي الدولي ويزيد من قدرتها على جذب الباحثين والطلاب المتميزين.