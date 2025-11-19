إعلان

جنوب سيناء تستعد للتصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية

كتب : رضا السيد

10:14 ص 19/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    الاجتماع
  • عرض 4 صورة
    الاستعداد
  • عرض 4 صورة
    الفعاليات الخاصة بالاستعداد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اجتماعا لبحث آليات التسجيل واستعداد المديرية للتصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة، بحضور مديري الإدارات الفرعية بالمحافظة.


وقال محمد فتحي، وكيل الوزارة، إن التسجيل متاح حتى 30 نوفمبر الجاري عبر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية، مؤكدا أن البرنامج أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الطلابي.


وأوضح أن الأولمبياد يعد فرصة حقيقية لشباب مدن محافظة جنوب سيناء، لإبراز مواهبهم والمنافسة على مستوى المحافظة و المحافظات الحدودية.


وأكد أن عملية التصفيات الداخلية ستنطلق عقب انتهاء فترة التسجيل، تمهيدا لاختيار أفضل العناصر المشاركة لتمثيل محافظة جنوب سيناء في منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة.


وأشار أحمد مسعد، وكيل المديرية، إلى أن الألعاب المتاحة 11 لعبة، وهم "خماسي قدم، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة، طائرة شاطئية، قدم شاطئية، شطرنج، كرة سرعة، تنس طاولة، العاب قوى، كاراتيه للبنين والبنات من 16–22 عاما"، إضافة إلى الفعاليات خاصة بذوي الهمم في اللقاء الختامي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وكيل وزارة الشباب والرياضة جنوب سيناء أولمبياد المحافظات الحدودية

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة