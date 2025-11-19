جنوب سيناء تستعد للتصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية

عقد محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، اجتماعا لبحث آليات التسجيل واستعداد المديرية للتصفيات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة، بحضور مديري الإدارات الفرعية بالمحافظة.



وقال محمد فتحي، وكيل الوزارة، إن التسجيل متاح حتى 30 نوفمبر الجاري عبر مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات الحدودية، مؤكدا أن البرنامج أطلقته وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الطلابي.



وأوضح أن الأولمبياد يعد فرصة حقيقية لشباب مدن محافظة جنوب سيناء، لإبراز مواهبهم والمنافسة على مستوى المحافظة و المحافظات الحدودية.



وأكد أن عملية التصفيات الداخلية ستنطلق عقب انتهاء فترة التسجيل، تمهيدا لاختيار أفضل العناصر المشاركة لتمثيل محافظة جنوب سيناء في منافسات أولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها السادسة.



وأشار أحمد مسعد، وكيل المديرية، إلى أن الألعاب المتاحة 11 لعبة، وهم "خماسي قدم، كرة سلة، كرة يد، كرة طائرة، طائرة شاطئية، قدم شاطئية، شطرنج، كرة سرعة، تنس طاولة، العاب قوى، كاراتيه للبنين والبنات من 16–22 عاما"، إضافة إلى الفعاليات خاصة بذوي الهمم في اللقاء الختامي.