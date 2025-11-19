إعلان

بسبب الشبورة المائية.. غلق طريق الإسكندرية الصحراوي من البوابات


كتب- محمد فتحي:

08:24 ص 19/11/2025

شبورة مائية على الطريق

أصدرت محافظة الإسكندرية، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أكدت خلاله أنه تم غلق الطريق الصحراوي من البوابات نظرًا لوجود شبورة مائية تعيق الرؤية.

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، طالبت المواطنين الالتزام بتعليمات المرور حرصًا على سلامتهم.

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، وسط توقعات باستمرار هذا الارتفاع على مدار الأيام المقبلة، ليبلغ ذروته أيام الجمعة والسبت والأحد.

وتسجل القاهرة الكبرى 31 إلى 32 درجة مئوية، وهو أعلى من المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بنحو 5 إلى 6 درجات.

وقالت، إن ارتفاع الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من شبه الجزيرة العربية، إلى جانب امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يعزز سطوع الشمس لفترات طويلة ويزيد من الإحساس بالحرارة، خاصة خلال ساعات النهار.

