أشعل النيران فيها داخل "الحمام".. إحالة أوراق سائق "الخانكة" للمفتي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قررت محكمة جنايات بنها (الدائرة الخامسة)، إحالة أوراق سائق إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل ربة منزل عمدًا مع سبق الإصرار في مركز الخانكة، بعدما سكب البنزين على جسدها وأضرم فيها النيران.

حددت المحكمة جلسة 4 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

تفاصيل الجريمة المروعة

كشفت التحقيقات في القضية (رقم 1311 لسنة 2025 كلي شمال بنها) أن المتهم "أحمد. م. ر" (31 عامًا - سائق)، بيت النية لقتل المجني عليها "عزة عثمان" يوم 23 مارس 2025.

استغل المتهم نوم الضحية داخل دورة المياه بمنزلها، فسكب عليها مادة "بنزين" وأشعل النار فيها قاصدًا إزهاق روحها، مما أدى لإصابتها التي أودت بحياتها.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد بحيري، وشريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم طبوشة، وأمانة سر كمال حلمي جاويش.