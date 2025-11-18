أسيوط ـ محمود عجمي:

شهدت مراكز البداري وساحل سليم والفتح وأبنوب وأسيوط الجديدة حالة من الارتياح بين الأهالي والمرشحين، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإبطال العملية الانتخابية في الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط، على أن تُعاد في موعد يُحدد لاحقًا.

وفي السياق ذاته، يكثف 18 مرشحًا جهودهم واستعداداتهم لخوض جولة الإعادة في المرحلة الأولى داخل ثلاث دوائر انتخابية هي الأولى والثانية والرابعة، والتي تتنافس على 9 مقاعد بالنظام الفردي في انتخابات مجلس النواب.

الدائرة الأولى (قسمي أول وثان ومركز أسيوط): يتنافس 6 مرشحين على 3 مقاعد، وهم: المرشح محمد حمدي محمد محمد دسوقي 36,366 صوتًا، وعبدالرحمن شحاته عبدالمطلب 27,747 صوتًا، ومجدي محمد محمد فراج 32,741 صوتًا، وأسامة سيد أحمد مرسى 23,941 صوتًا، وعبدالمحسن محمد عبدالمحسن 31,482 صوتًا، وتادرس قلدس تادرس 22,184 صوتًا.

الدائرة الثانية (ديروط والقوصية ومنفلوط): يتنافس 8 مرشحين على 4 مقاعد، وهم: المرشح ابراهيم نظير 142,737 صوتًا، والمرشح اللواء يونس الجاحر 140,552 صوتًا، والمرشح محمد عيد 128,127 صوتًا، والمرشح راشد ابو العيون 115,665 صوتًا، والمرشح محمد أحمد محمد عثمان 102,741 صوتًا، والمرشح روبيرت سمير يني جرجس 122,239 صوتًا، والمرشح محمود عبدالمنعم زين قرشي 99,764 صوتً، والمرشح سيد محمد عبدالعواض محمود 107,270 صوتًا.

الدائرة الرابعة (أبوتيج وصدفا والغنايم): يتنافس 4 مرشحين على مقعدين، وهم:

المرشح أمين فتحي أمين على طنطاوي 29,937 صوتًا، وعادل محمد حجازي أحمد 21,688 صوتً، ومحمد جمال شاكر عثمان 25,089 صوتًا، وعمران عثمان موسى عمران 26,635 صوتًا.