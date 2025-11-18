قال محمد سامي شقيق العازف شريف سامي، أحد أعضاء الفرقة الموسيقية بفرقة المطرب الشعبي الراحل إسماعيل الليثي، إن شقيقه لازال يتلقى العلاج داخل مستشفى المنيا الجامعي منذ وقوع الحادث فجر يوم الجمعة قبل الماضي، ويعاني من كسور بمختلف أنحاء الجسم وحالته مستقرة.

أضاف شقيق العازف ، إن شقيقه "عازف درامز" كان يعاني من كسر في الحوض، وكسور في الضلوع والساق واليد، ومقدمة قوية بالرئتين، وهو الوحيد الذي تم تحويله يوم وقوع الحادث إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتقرر إجراء عملية جراحية في الحوض ولكنها تأجلت ثلاثة مرات بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي والرئة، وكان آخر تلك التأجيلات صباح اليوم الثلاثاء.

ودعا سامي جميع محبي المطرب الراحل وفرقته بالدعاء لشقيقه بالشفاء والخروج من المستشفى سريعاً ، مقدماً العزاء لجميع المتوفين في الحادث الأليم الذي راح ضحيته 5 أشخاص من بينهم المطرب إسماعيل الليثي و4 من أسرة واحدة بمحافظة أسيوط.

وتعود أحداث الواقعة إلى فجر يوم الجمعة قبل الماضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، مما أسفر عن مصرع خمسة أشخاص وإصابة 5 آخرين.

وضمت قائمة المتوفين الذين تم التصريح بدفنهم كل من: أشرف محمد، 50 عاما، وزوجته ياسمين علي، 49 سنة، ناجح عبد العزيز، 46 عام، علاء عبد العزيز، 38 عام، جميعهم يقيمون أسيوط، ولحق بهم المطرب الشعبي اسماعيل رضا الليثي يوم الاثنين قبل الماضي.

كما أصيب 5 آخرين من بينهم أعضاء فرقته الموسيقية وهم: سري جمعه، 31 عاما، شريف سامي، 48 عاما، حسام محمد، 35 عام، عمر أشرف، 13 عاما، محمد أشرف، 35 عاما، وجرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

