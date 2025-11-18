مرشح بسوهاج عن إعادة الانتخابات: رسالة لكل مواطن أن حقه لن يضيع

سوهاج- عمار عبدالواحد:



وجّه علاء الحديوي، مرشح انتخابات مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية عن حزب حماة الوطن بالدائرة الرابعة ومقرها "طنا وطهطا وجهينة" شمالي محافظة سوهاج، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإعاده الانتخابات فى الدائرة.



وأكد الحديوي أن قرار الرئيس السيسي وتعليماته الواضحة للهيئة الوطنية للانتخابات رسخ في قلوبنا الإحساس بأننا نعيش في دولة عدل وقانون لا يُظلم فيها أحد، وأن حق المواطن محل احترام وتقدير من قيادته.



وأضاف الحديوي لمصراوي: "أنا وعموم أبناء الدائرة الرابعة بسوهاج نشكر فخامة رئيس الجمهورية على حرصه الدائم على إعلاء كلمة الحق، واستماعه لصوت الناس البسطاء، وثقتنا الكاملة أن كل مظلوم له باب عادل يطرقه فيجد الإنصاف تحت قيادتكم الحكيمة".



وأشار مرشح انتخابات مجلس النواب 2025 على المقاعد الفردية عن حزب حماة الوطن بالدائرة الرابعة ومقرها "طنا وطهطا وجهينة" إلى أنه يجدد لفخامة الرئيس الدعم والولاء، وندعو الله أن يوفقه لما فيه خير مصر وشعبها العظيم، وأن يظل العدل في عهده هو الأساس والضمانة الحقيقية لاستقرار هذا الوطن.