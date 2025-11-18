سادت حالة من الارتياح والاستحسان بين أهالي ومرشحي محافظة قنا، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها بإبطال العملية الانتخابية في الدوائر الأربع بالمحافظة، وإعادتها في موعد يُحدد لاحقًا.

وأعلن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر إعلان النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، إلغاء الانتخابات في جميع الدوائر بمحافظة قنا.

ووجّه عدد من المرشحين وأنصارهم رسائل شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديرًا لاستجابته السريعة لفحص التظلمات.

وقال المرشح محمد الجبلاوي عن الدائرة الأولى: "نقول للرئيس عبدالفتاح السيسي شكرًا من القلب، لأنه كعادته لا يترك اعوجاجاً إلا وقوّمه. لم يتجاهل استغاثتنا كمرشحين في قلب الصعيد، وسرعان ما تدخل داعياً الهيئة الوطنية للانتخابات إلى فحص الطعون وإنصاف المتضررين".

وكان عدد من مرشحي قنا قد رصدوا مخالفات شابت عملية التصويت والفرز، أبرزها منع المندوبين وأصحاب التوكيلات من حضور إجراءات الاقتراع والفرز، ما دفعهم إلى رفع استغاثات مباشرة للرئيس للتدخل وإعادة الحقوق لأصحابها.