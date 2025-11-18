مصرع مسن دهسًا تحت عجلات قطار بفرشوط

لقي مسن مصرعه اليوم الثلاثاء، بعدما صدمه قطار خلال عبوره مزلقانًا غير شرعي وهو يمتطي حمارًا، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

تعود تفاصيل الحادث إلى تلقي غرفة العمليات بمديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بمصرع مسن إثر اصطدام قطار به أثناء عبوره مزلقانًا غير مخصص للعبور بمدخل فرشوط، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، ودفعت بسيارة إسعاف لنقل الجثمان.

وبالفحص تبين أن الضحية يُدعى ناجي محمدين عثمان، في السبعينيات من عمره، وقد لقي مصرعه في الحال بعد أن دهسه القطار خلال عبوره المزلقان غير الشرعي راكبًا حمارًا، بالقرب من مزلقان فرشوط، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضر بالواقعة، فيما كلفت جهات التحقيق إدارة البحث الجنائي باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.