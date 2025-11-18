في 7 شوارع رئيسية.. المنيا تستكمل خطة تطوير الطرق بمركز العدوة

قافلة طبية مجانية توقع الكشف على 1598 مواطنًا بقرية أبو طاحون في أولاد صقر

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة تنفيذ أعمال التطوير ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتيسير عملية التنقل للمواطنين، في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، ومتابعته المتواصلة لخطة تحسين البنية التحتية ورفع كفاءة شبكات الطرق بمختلف مراكز المحافظة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة انتهائها من رصف 7 شوارع رئيسية بإجمالي أطوال تصل إلى نحو 3 كيلومترات، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، وشملت الأعمال كلًا من: (شارع المحكمة – شارع الكورنيش – شارع محمد عبده – استكمال أعمال الرصف بشارع مصطفى كامل – شارع المطافئ – شارع محطة الصرف – شارع 23 يوليو).

وأكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مشروعات الرصف والتطوير لخلق شبكة طرق آمنة ومتكاملة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن الأعمال تتم بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا لأعلى معايير الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.