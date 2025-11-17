الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية عن نتائج التحقيق في مقطع الفيديو المتداول لاعتداء ناظر مدرسة النصر القومية بنين (EBS) على طالب بالصفع والركل، حيث كشفت أن الواقعة حدثت منذ أكثر من عام، وأن ولي أمر الطالب أقرّ بأنه طلب من المدرس المساعدة في ضبط سلوك نجله.

تفاصيل تقرير لجنة التحقيق

وقال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن تقرير اللجنة المشكلة لفحص الفيديو أفاد بأن المدرس حسن كلبوش، ناظر المدرسة، موجود حاليًا في إجازة اعتيادية لمدة ثلاثة أشهر بدأت في 11 نوفمبر الجاري.

وأضاف أن ولي أمر الطالب لم يتقدم بأي شكوى رسمية وقت حدوث الواقعة.

وأشار التقرير إلى وجود إقرار من ولي الأمر يُثني فيه على سيرة المدرس، ويؤكد أنه طلب منه شخصيًا "مساعدته في ضبط سلوك نجله واحتوائه بأي طريقة"، معتبرًا أن المدرس كان يتصرف مع الطلاب بالنصح والإرشاد.

فيديو الاعتداء يثير الغضب

وكان مقطع الفيديو قد أثار غضبًا واسعًا، حيث أظهر الناظر وهو يستدعي الطالب من طابور الصباح وينهال عليه بالصفع والركل حتى سقط أرضًا، وسط حضور عدد من المدرسين الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداء.

تعليمات مشددة بمنع العقاب البدني

وفي ختام بيانه، شدد أبوزيد على مديري الإدارات التعليمية بضرورة منع كافة أشكال العقاب البدني والنفسي، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الطلاب المخالفين وفقًا للائحة الانضباط المدرسي.