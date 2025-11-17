بالصور- ورشة "حماة التراث" بمتحف شرم الشيخ لتعزيز الوعي المصري

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظم القسم التعليمي بمتحف شرم الشيخ ورشة تعليمية تفاعلية تحت شعار "حماة التراث"، احتفالًا بذكرى تأسيس منظمة اليونسكو واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي. يأتي ذلك في إطار جهود المتحف لنشر الوعي الثقافي وتعزيز قيمة الحفاظ على التراث المصري.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن الورشة تضمنت مجموعة من الأنشطة التفاعلية، منها تصنيف مجموعة من الصور إلى تراث ثقافي وتراث طبيعي بطريقة مبسطة تساعد الأطفال على فهم الفرق بين النوعين، إضافة إلى تقديم شرح تعريفي لمقتنيات المتحف المرتبطة بالمواقع المصرية المُدرجة على قائمة التراث العالمي، بهدف ربط النشاط بالمقتنيات الفعلية داخل المتحف.

وأوضح مدير المتحف أن الورشة شهدت مشاركة الأطفال وزوار المتحف من المصريين والأجانب الذين أبدوا اهتمامًا كبيرًا بقيمة التراث المصري وأهمية الحفاظ عليه، مما عكس نجاح الهدف الرئيسي للورشة في ترسيخ الوعي بأهمية حماية التراث وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال الجديدة.

وكان متحف شرم الشيخ قد أطلق حملة لحماية الآثار المصرية تحت شعار "احمِ تراثك.. فالماضي مسؤوليتنا جميعًا"، تزامنًا مع اليوم الدولي لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. وقد شملت الحملة عرض صور لمقتنيات فريدة من مقتنيات المتحف، وهي من القطع الأثرية المستردة التي أعادتها مصر بعد رحلة طويلة، لتروي قصة الصمود والحفاظ على الهوية المصرية.

ومن بين هذه القطع: قارب ملون تنتهي مقدمته على هيئة زهرة اللوتس، ومؤخرته على هيئة نبات البردي، ويعلوه 6 أشخاص في أوضاع حركية مختلفة، استُرد من أستراليا بتاريخ 5 نوفمبر 2011.

قطعة كارتوناج ملونة مستطيلة الشكل عليها مناظر مفرغة لطائر البا ناشرًا جناحيه، وأسفله عدد من المعبودات، ويحيط بالمنظر شريط زخرفي، استُردت من إيطاليا بتاريخ 29 يونيو 2018.

ودعت إدارة المتحف الزوار للتعرف على هذه القطع ومشاركة آرائهم حول أهمية حماية التراث الثقافي من أي محاولات للاتجار أو العبث، كون كل قطعة أثرية تحمل جزءًا من تاريخ وهوية مصر.