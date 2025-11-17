المنيا-جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بدء تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز بيئة الاستثمار داخل مدينة المنيا، من خلال تطوير البنية الحضرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. مؤكداً أن توفير سيولة مرورية وتنظيم حضري متكامل يُعدان من أهم عناصر الجذب الاستثماري ودعم الأنشطة الاقتصادية والسياحية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أنه تم تخصيص منطقتين جديدتين لانتظار السيارات على امتداد كورنيش النيل، بهدف تخفيف التكدس المروري واستيعاب الزيادة في أعداد رواد الكورنيش، لافتًا إلى أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين المشهد الحضاري بأحد أهم محاور المدينة الحيوية.

وأشار إلى أن موقعي ساحتي الانتظار الجديدتين تم اختيارهما بجوار معهد الأورام وبالقرب من منظمة الشباب، بما يضمن سهولة الوصول إليهما ويسهم في تحقيق انسياب واضح في حركة المرور، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات العامة وتعزيز الانضباط المروري على امتداد الكورنيش.

وكانت المحافظة أصدرت بيانًا رسميًا، أكدت فيه أن تخصيص ساحات الانتظار الجديدة يأتي في إطار رؤية شاملة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة، وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار يعتمد على بنية تحتية قوية ومساحات منظمة تسهّل حركة المواطنين، في خطوة تعكس التزام المحافظة بتحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على أبناء المنيا.