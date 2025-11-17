بنسبة 99.16%.. منظومة الشكاوى بأسوان تحقق أعلى معدلات تفاعل

أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، شكره لفريق عمل منظومة الشكاوى الموحدة بالمحافظة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والمقامة بمقر خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة بقيادة سندس حامد، وذلك لتحقيق نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات المتنوعة خلال شهر أكتوبر المنقضي بنسبة 99.16%.

وجاء ذلك بناءً على التقرير الذي تم عرضه على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بواسطة الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، لمتابعة موقف تلقّي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجّلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال استمرار التزام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل أسوان بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل المستمر مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم.

ولفت المحافظ إلى العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين في مختلف القطاعات، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة، تُناسب المواطن وتحقق تطلعاته، مطالبًا فريق عمل المنظومة بتكثيف الجهود والاهتمام بشكاوى المواطنين والتفاعل معها والرد عليها في أقصر وقت ممكن، والعمل على إعلاء شأن المواطن، لتكون المنظومة واجهة عصرية للدولة المصرية.

وأشاد المحافظ بالدور الهام لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، والتي يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني "www.shakwa.eg"، للتيسير على المواطنين في إيصال صوتهم وشكواهم بكل الطرق المناسبة، وضمان وصولها للمسؤولين والتفاعل معها وحلّها في أسرع وقت.