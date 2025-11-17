بينهم شقيقان.. مصرع 3 أطفال في حادث دهس بأسيوط



أسيوط - محمود عجمي:

لقي 3 أطفال مصرعهم، بينهم شقيقان، إثر تعرضهم لحادث دهس بسيارة ملاكي، اليوم الإثنين، على طريق "بني غالب– منقباد" بمركز أسيوط، فيما فر قائد السيارة هاربًا عقب الحادث.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بـ3 أطفال على الطريق المشار إليه، ما أسفر عن وفاتهم في الحال.

وانتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع كلا من: "بسمة م. ع"، 10 أعوام، و"طارق. أ. ع"، 14 عامًا، وشقيقه "جمال. أ. ع"، 12 عامًا.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى علوان تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأمرت باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الواقعة وضبط قائد السيارة الهارب.