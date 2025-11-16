الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية في كشف غموض العثور على جثة مواطن أسفل كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي، حيث تبين أن وراء مقتله أربعة أشخاص، بينهم سيدة، بسبب خلاف على بيع عقار.

كان قسم شرطة العامرية أول قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة شخص ملقاة بالقرب من الملاحات، وتوصلت التحريات إلى أن الجثة لمقيم بمنطقة الدخيلة، وأن دافع الجريمة هو الانتقام.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه كان يمتلك عقارًا بمنطقة العامرية، ونشب خلاف بينه وبين المتهم الأول (مقاول) بعد أن رفض الضحية بيع العقار له وباعه لشخص آخر.

وعندما علم المتهم بذلك، قرر خطف المجني عليه وإجباره على التوقيع على عقد بيع بتاريخ سابق لتاريخ البيع للمشتري الجديد.

ولتنفيذ مخططه، اتفق المقاول مع ثلاثة شركاء آخرين، بينهم سيدة، لاستدراج المجني عليه، واستدرجته المتهمة الرابعة إلى شقة مستأجرة، وهناك قدمت له عصيرًا دست فيه أقراصًا مخدرة لتسهيل مهمة باقي المتهمين.

وعقب فقدان المجني عليه لوعيه، ربطه المتهمون في سرير باستخدام حبل وتكميمه، في محاولة لإرغامه على التوقيع على عقد بيع العقار، إلا أنه توفي أثناء ذلك. وبعد وفاته، قرروا التخلص من جثته بإلقائها في موقع العثور عليها أسفل الكوبري.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.