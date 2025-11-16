الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

أثار مقطع فيديو متداول يوثق لحظة اعتداء أحد المعلمين على طالب داخل مدرسة النصر القومية للبنين بالإسكندرية EBS، حالة من الغضب والاستياء العام، بعد أن ظهر فيه المعلم وهو ينهال على الطالب بالصفع والركل خلال طابور الصباح، وسط حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس الذين لم يتدخلوا لوقف الاعتداء.

تفاصيل الواقعة

يُظهر الفيديو المعلم وهو يستدعي الطالب من بين زملائه، ثم يبدأ في توبيخه بصوت مرتفع، قبل أن يعتدي عليه جسديًا بشكل متكرر، ما أدى إلى سقوطه أرضًا.

ويُسمع في المقطع أحد الحاضرين يقول للمعتدي "أنا ناظر القسم"، دون أن يتخذ أي إجراء فوري لوقف ما يحدث.

تحرك رسمي من مديرية التعليم

وفي أول رد رسمي، أصدرت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية بيانًا مقتضبًا على لسان مديرها الدكتور عربي أبوزيد، وكيل الوزراة، أكد فيه متابعة الواقعة، مشيرًا إلى تشكيل لجنة عاجلة لفحص ملابسات الحادث، ورفع تقرير لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسبب، تمهيدًا لتوقيع العقوبة المناسبة حال ثبوت المخالفة.

مطالبات بالمحاسبة

تفاعل عدد كبير من أولياء الأمور والمهتمين بالشأن التعليمي مع الفيديو، مطالبين بمحاسبة المعلم المتورط، وتعزيز إجراءات حماية الطلاب داخل المدارس، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحترم حقوقهم وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث.