إزالة 64 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

كتب : جمال محمد

05:06 م 16/11/2025
المنيا-جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، مواصلة جهودها ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 27 لإزالة التعديات، وفي إطار تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بضرورة التصدي للتعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأعلن الدكتور سعيد أحمد رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات المكثفة خلال النصف الأول من نوفمبر الجاري أسفرت عن إزالة 64 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بإجمالي مساحة 7787م².

وأضاف رئيس مدينة المنيا أن الإزالات شملت: 65 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية (إصلاح وائتمان زراعي) تمثلت في حفر أساسات وبناء حوائط وإقامة أسوار، و 8 حالات تعدٍ على أملاك دولة ولاية الطرق بناء مخالف بمساحة 554 م².

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات للتصدي لكافة أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذاً لتعليمات القيادة السياسية وحرصاً على الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التبوير كونها المصدر الرئيسي للغذاء وحفاظاً على حق الدولة.

تعد على الأراضي الزراعية عماد كدواني محافظ المنيا

