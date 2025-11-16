محافظ أسوان: تعويضات عاجلة لأسر ضحايا انقلاب أتوبيس رحلة الأطفال

أسوان – إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الرحلة الذي وقع أمس، أثناء عودتهم من مشاركتهم في فعاليات الأسبوع الثقافي التاسع والثلاثين لمشروع "أهل مصر" ضمن مهرجان الإسماعيلية.

وأجرى المحافظ تواصلاً هاتفيًا مع المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، للاطمئنان على حالة أربعة أطفال يتلقون الرعاية الطبية بمجمع الأقصر الطبي، حيث يخضع ثلاثة منهم للعلاج داخل العناية المركزة، بينما يرقد طفل آخر بالقسم الداخلي. كما تمت إحالة طفل إضافي إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال الفحوصات الطبية المتخصصة، حرصًا على تقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية.

وأوضح المحافظ أنه تم خروج باقي المصابين أمس، بإجمالي 19 طفلًا ومشرفًا، بعد تماثلهم للشفاء.

وقدّم اللواء إسماعيل كمال تعازيه هاتفياً لأسرتي الفقيدتين: الطفلة سلوان محمود، والمشرفة داليا سليمان، اللتين وافتهما المنية في الحادث الأليم، معربًا عن خالص مواساته لأسرهما، ولا سيما أن العزاء أُقيم على المقابر فقط.

وفي سياق متصل، قرر المحافظ صرف تعويضات عاجلة لأسر الفقيدتين من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، بواقع 25 ألف جنيه لكل حالة وفاة، إلى جانب صرف 2000 جنيه للمصابين من مؤسسة التكافل الاجتماعي، فضلًا عن التعويضات المالية المقررة وفق اللوائح المنظمة.

وأشاد المحافظ بالجهود الكبيرة التي قامت بها قيادات محافظة الأقصر، وعلى رأسهم المهندس عبد المطلب عمارة، وكذلك قيادات وزارة الثقافة، ورئيس مدينة السباعية ممثلًا عن محافظة أسوان، إضافةً إلى الفرق الطبية بمستشفى طيبة بإسنا ومجمع الأقصر الطبي، لما قدموه من دعم ورعاية للمصابين.