باشرت فرق هيئة الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية حادث تصادم مروع على طريق الإسماعيلية الزراعي في اتجاه القصاصين، أمام منطقة الجرايشة، حيث اصطدمت سيارة تحمل لوحات (ر س د 4717) بعمود إنارة، ما أدى إلى إصابة قائدها بإصابات خطيرة.

وتبين أن المصاب يُدعى صادق عبد المنعم صادق حسانين، 34 عامًا، من قرية القنايات بمحافظة الشرقية. وأسفر الحادث عن تعرضه لاشتباه كسر في الكتف الأيسر، ونزيف داخلي في البطن والمخ، إضافة إلى كسر في الأنف. وقد جرى نقله على الفور إلى مستشفى القصاصين لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

فيما حرص طاقم الإسعاف على جمع متعلقات المصاب وتسليمها كاملة، والتي تضمنت مبلغًا نقديًا قدره 103 آلاف جنيه، وهاتفًا من طراز آيفون، ونظارة ماركة جوتشي، إلى جانب بقية مقتنياته الشخصية.

وقاد عملية الإنقاذ وتأمين المتعلقات كل من عبدالله سند عبدالله – المشرف القطاعي ،سامي إسماعيل طلبة – فني القيادة ،سالم عبده سالم – فني خدمات ومسعف

ويجسد هذا الموقف الصورة الحقيقية لرسالة هيئة الإسعاف المصرية، التي لا تقتصر على إنقاذ الأرواح فحسب، بل تقدم نموذجًا مشرفًا في صون ممتلكات المواطنين وحمايتها حتى في أحلك اللحظات.