بالأسماء.. مصرع طفل وإصابة آخرين في حادث مروع على محور البلينا بسوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

11:46 ص 16/11/2025

جثة - أرشيقية

لقي طفل مصرعه وأصيب شخصين آخرين بكسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية "موتوسيكل" على محور "البلينا- دار السلام" جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من "عمر. ا" 20 عامًا ويقيم بناحية قرية أولاد خلف مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسور باليدين، "محمد. ع" 30 عامًا ويقيم بناحية قرية الخيام بكسر مضاعف بالساق اليمني وجرح 2 سم بالركبة اليسرى وسحجات متفرقة بالجسد وكدمات بالصدر، "أحمد. ف" 8 أعوام ويقيم الخيام مصابًا بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وجرح رضي بالفم وسحجات بالوجه، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

مصرع طفل محور البلينا سوهاج

