طعنته بسكين أمام أطفالهما.. سيدة تقتل زوجها في الإسكندرية

تباشر نيابة الدخيلة بالإسكندرية التحقيق في واقعة مقتل عامل على يد زوجته طعناً بسكين أمام أطفالهما داخل الشقة سكنهم فى منطقة أبو يوسف، إثر خلافات أسرية بينهما.

كان اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد مقتل عامل إثر إصابته بعدة طعنات داخل شقة بمنطقة أبو يوسف، وانتقل ضباط القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وكشفت المعاينة وجود جثة المدعو"م.ن.أ " 36 سنة، عامل بورشة ميكانيكا بنطاق حى العامرية، وبها إصابات بعدة طعنات بأماكن متفرقة من الجسد.

وتبين من التحريات نشوب مشادة بين المجنى عليه وزوجته تطورت إلى مشاجرة سددت خلالها الزوجة عدة طعنات بسكين المطبخ لزوجها ما أدى لوفاته أمام الأطفال، بسبب خلافات زوجية بينهما.

جرى نقل جثة المجنى عليه إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.