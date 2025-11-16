نوة وعدت.. الكشف عن أخطر النقاط المتضررة من أمطار الإسكندرية ـ صور

بعد توقف يومين.. عودة رحلات البالون الطائر للتحليق في سماء الأقصر

بالصور- محافظ الوادي الجديد يستقبل وزير العدل لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عقد المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري عموم التشغيل والصيانة، ومديري شبكات لأحياء، وذلك في إطار رفع حالة الاستعداد القصوى بالشركة عقب النوة التي تعرضت لها المحافظة.

واستعرض رئيس الشركة التقارير الفنية الواردة من الفرق الميدانية بشأن أبرز النقاط الساخنة التي ظهرت خلال النوة الأخيرة، ومدى كفاءة المعدات وفرق التدخل السريع في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار.

وشدّد على ضرورة تحليل أسباب التأثر في كل نقطة لضمان وضع حلول جذرية تمنع تكرارها خلال النوات القادمة على مدار فصل الشتاء.

ووجه قنديل بالاهتمام الكامل بجميع الأنفاق داخل نطاق الإسكندرية، موضحًا أنها تعد من أخطر المناطق خلال فترات الأمطار الغزيرة، مما يستوجب استمرار أعمال التطهير والرفع الدوري لها، مع متابعة مناسيب المياه على مدار الساعة، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

وكلف رئيس الشركة بضرورة تعزيز التنسيق بين إدارات التشغيل والصيانة والشبكات والفرق الميكانيكية والخط الساخن، لضمان سرعة الإبلاغ والاستجابة الفورية لأي بلاغات، مع تجهيز المعدات الاحتياطية ووضع فرق تدخل سريع في مواقع استراتيجية قبل بداية النوات المتوقعة.