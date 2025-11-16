جنوب سيناء- رضا السيد:

تستعد إدارة متحف شرم الشيخ لتنظيم احتفالية كبرى في الساحة الخارجية للمتحف، احتفالا بمرور خمس سنوات على افتتاحه، وسط حضور مواطني المحافظة.

قال محمد حسنين، مدير المتحف، إنه جاري التجهيز لإقامة احتفالية كبرى بمناسبة مرور خمس سنوات على افتتاح المتحف، والمقرر أن تُقام تحت شعار "التراث يلتقي بالأمل: خمس سنوات من الحضارة والإنسانية"، مشيرا إلى أن الاحتفالية تنظم بالتعاون مع مؤسسة مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، وبرعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة جنوب سيناء.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن الاحتفالية ستنطلق يوم 4 ديسمبر المقبل، بالساحة الخارجية للمتحف لاستقبال أكبر عدد من المشاركين، على أن تنطلق الفعاليات الرئيسية للحفل في الساعة الخامسة مساء.

وأضاف أن هذه الاحتفالية جرى تنظيمها لتؤكد أن المتاحف ليست فقط حراسًا للتاريخ، بل منابر لنشر الوعي والأمل ودعم الرسالة الإنسانية لأطفال 57357، كما تعد

احتفاءً بالحضارة المصرية العريقة وإبرازًا للوجه الحضاري لمحافظة جنوب سيناء، التي تُعد من أبرز المقاصد السياحية على مستوى العالم.