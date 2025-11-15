بالصور.. تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهدت الغرفة التجارية بأسوان، اليوم السبت، تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في أسوان لدعم رائدات الأعمال و السيدات، وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم بمقر الغرفة، ضمن خطة الدولة لدعم الجهود الوطنية ومساندة سيدات الأعمال.

حضر فعاليات المؤتمر أكرم الشافعى، أمين مساعد صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، و ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في مصر، والمحاسب حسام الأنصاري رئيس الغرفة التجارية بأسوان، والدكتورة سهير المصرى رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في أسوان، وبحضور عدد كبير من رئيسات المجلس الإقتصادى وممثلي الغرف التجارية علي مستوي الجمهورية.

وقال أكرم الشافعي، إن تكوين المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال تأتى في إطار دعم الرئيس السيسى للمرأة المصرية وتمكين المرأة في الأنشطة الإقتصادية والتجارية، مشيرا إلى أنه سيتم نقل خبرات المجالس القائمة إلى المجلس الجديد في أسوان من خلال التنسيق ودعم المجالس الاقتصادية لسيدات الأعمال لإنجاح المنظومة على المستوى الثقافي والإجتماعي والإقتصادي .

وأشارت الدكتورة سهير المصرى رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في أسوان، إلي دعم الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل لإنشاء المجالس بمختلف الغرف التجارية حيث يرتكز دور المجلس على توطين الاستثمار وتقديم الدعم الفني والتقني لرائدات الأعمال والمبتدئات والمستثمرات والعمل على تذليل كافة العقبات وتقديم كافة التسهيلات لهن.

وأضافت أنه تم تدشين أول مجلس اقتصادي لسيدات الأعمال بغرفة الإسكندرية ليتم اليوم تدشين المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال في أسوان، لافتة إلى أن المجلس هو جزء من مؤسسات دعم الإقتصاد المصري وتوجيه الاستثمارات وتنفيذ إستراتيجية الدولة المصرية.

وأكدت سهير المصري، أن انطلاق المجالس الاقتصادية يعتبر لحظة تاريخية في مسيرة التمكين الاقتصادي للمرأة الأسوانية، مشيرة إلى أن الاحتفال ليس بتأسيس هيكل إداري جديد لكن ميلاد قوة اقتصادية متجددة تحمل على عاتقها طموحات وأحلام رائدات الأعمال في أسوان والصعيد.

وأضافت المصري، أن تأسيس هذا المجلس الاقتصادي لسيدات أعمال أسوان بالغرفة التجارية يأتي في توقيت بالغ الاهمية ليكون مظلة داعمة ومحفزة تعمل على التشبيك والتكامل لبناء جسور الثقة والتعاون بين رائدات الأعمال في أسوان وجميع محافظات الجمهورية والمنطقة العربية والافريقية .

من جانبه، أكد حسام الأنصاري، أن المجلس اضافة جديدة إلى الأنشطة التجارية في محافظة أسوان وأن وجود المجلس سيدعم دور رائدات وسيدات الأعمال، لافتا إلى أن الغرفة حريصة على دعم وتمكين المرأة اقتصاديا وخاصة سيدات القري وهو ما سيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم الدعم والمساندة وتدريب السيدات على إقامة وتنفيذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة دخل الأسرة.

وكشفت ريم صيام رئيس المجلس الاقتصادي بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التدشين يأتي بالتزامن مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وهو مساحة حقيقية للحوار، للتعلّم، والتواصل وتبادل التجارب، واكتشاف فرصاً جديدة، وبناء شبكة دعم قوية بين رائدات الأعمال من خلال الغرف التجارية بالمحافظات المصرية تحت مظلة إتحادها العام برئاسة احمد الوكيل.