بعد 72 ساعة من جولة المحافظ.. تركيب إشارة مرور بمنطقة الفلكي - صور

كتب : محمد عامر

09:21 م 15/11/2025
الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية والإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، أعمال تركيب إشارة المرور الجديدة بمدخل شارع الفلكي، وذلك بهدف تنظيم الحركة المرورية ورفع معدلات الأمان للمواطنين.

يأتي تركيب إشارة المرور الجديدة بعد نحو 72 ساعة من جولة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، بشارع 16 الفلكي وشارع أديب معقد، ورصد خلالها عددا من الإشغالات والتعديات تربك حركة المرور.

وأشار المحافظ إلى استمرار المتابعة اليومية لضمان سير الحركة بسلاسة ومنع أي معوقات مستقبلية، منوهاً وجود خطة متكاملة لتحسين السيولة المرورية.

