الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، جاهزية القناة لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، وذلك خلال تفقده حركة الملاحة على متن سفينة الحاويات العملاقة "CMA CGM JULES VERNE" في رحلتها البحرية عبر القناة ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى لبنان، بعد عبورها بأمان من منطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تُعد هذه الرحلة الأولى للسفينة التابعة للخط الملاحي الفرنسي "CMA CGM" من جهة الجنوب عبر باب المندب، والثالثة لها عبر القناة بعد عبورها من جهة الشمال في رحلتين سابقتين خلال هذا العام بتاريخ 20 يونيو و20 سبتمبر، وذلك بعد تطبيق الحوافز. وتبلغ أبعاد السفينة 396 مترًا طولًا، و53.6 مترًا عرضًا، وغاطسها 11.5 مترًا، بحمولة كلية 176 ألف طن.

وخلال تواجده على متن السفينة، حرص الفريق أسامة ربيع على الترحيب بطاقم السفينة والتعرف على انطباعاتهم عن العبور بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب، ومستوى الخدمات الملاحية المقدمة من القناة. وكان في استقباله السيد طارق زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM في مصر والسودان، والسيد عمرو الشافعي، مدير قطاع العمليات بالشركة.

كما تابع رئيس الهيئة عبور سفينة الحاويات CMA CGM HELIUM في رحلتها البحرية الأولى عبر القناة ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الإسكندرية، ويبلغ طولها 335 مترًا، وعرضها 51 مترًا، وغاطسها 9.5 مترًا، وحمولتها الكلية 130 ألف طن.

وجه رئيس الهيئة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عبور السفن بأمان، بما في ذلك تعيين كبار مرشدي القناة، وتوفير القاطرات المساعدة، والمتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات الإرشاد على طول القناة.

وأشاد الفريق ربيع بالعلاقات الاستراتيجية بين قناة السويس والخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، والتي انعكست على حرص المجموعة على استمرار عبور سفنها عبر القناة رغم التحديات الأمنية في منطقة البحر الأحمر، معبرًا عن أهمية القناة كأقصر وأسرع وأكثر الطرق الملاحية أمانًا.

وأشار إلى أن عودة الهدوء إلى منطقة البحر الأحمر سيفرض واقعًا جديدًا على المجتمع الملاحي، ويستدعي تعديل جداول الإبحار للعودة للعبور من باب المندب وقناة السويس مرة أخرى، مؤكدًا تكثيف الاجتماعات مع الخطوط الملاحية الكبرى خلال الفترة المقبلة لاستعادة الحركة الكاملة لسفن الحاويات.

وأعرب الربان Slavko Malasic، كابتن السفينة، عن سعادته بعبور قناة السويس، مؤكدًا حرص CMA CGM على استخدام القناة في رحلاتها البحرية المتجهة إلى الشرق الأقصى.

وأشاد الربان Slavko Malasic بمشروعات تطوير القناة، وخصوصًا مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي زاد من معدلات الأمان الملاحي وقلل ساعات الانتظار، مما جعل العبور أكثر سهولة وأمانًا.

يُذكر أن حركة الملاحة بالقناة شهدت اليوم السبت عبور 38 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.7 مليون طن.