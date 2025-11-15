إعلان

قرار عاجل بشأن سائق التريلا ومالكها في حادث "فتيات السنابسة" بالمنوفية

كتب : مصراوي

01:34 م 15/11/2025
المنوفية - أحمد الباهي:

أيدت محكمة استئناف المنوفية، المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت، أحكام السجن الصادرة بحق سائق التريلا ومالك السيارة في حادث فتيات قرية السنابسة، وذلك بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهمين.

وثبتت المحكمة عقوبة السجن 15 عامًا على السائق، و5 سنوات على المالك، مؤكدة ثبوت قيادة السائق للتريلا عكس الاتجاه وبرخصة غير صالحة، ووجوده تحت تأثير المخدرات، إضافة إلى تجاوزه سيارة أخرى بالدخول في الاتجاه المقابل، ما أسفر عن وفاة 18 فتاة وسائق الميكروباص وإصابة 3 آخرين على الطريق الإقليمي، توفت إحداهم لاحقًا.

وأكدت المحكمة مسؤولية السائق الكاملة عن الحادث، بينما أدانت مالك السيارة لسماحه بقيادتها رغم علمه بعدم أهلية السائق.

وشهدت الجلسة حضور عدد كبير من أسر الضحايا وأهالي قرية السنابسة، الذين أعربوا عن ارتياحهم لتأييد المحكمة للعقوبات.

أهالي ضحايا فتيات السنابسة

محكمة استئناف المنوفية مجمع محاكم وادي النطرون حادث فتيات السنابسة

